В Улан-Удэ ищут похитителя кошелька

Момент кражи попал на видео
В Улан-Удэ полицейские разыскивают подозреваемого в краже в магазине самообслуживания на улице Бабушкина.
Инцидент произошел днем 21 сентября. Неизвестный похитил кошелек с деньгами в сумме 8 тысяч рублей, оставленный одним из покупателей возле кассы.
Приметы злоумышленника: мужчина азиатской внешности, на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см.
Был одет: спортивная шапка в полоску, куртка темного цвета, камуфляжные брюки, на лице медицинская маска.
Уехал на автомобиле «Тойота Креста» (либо «Тойота Чайзер») белого цвета.
При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (9025) 31-00-31, 43-02-02 или 102 (112).
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