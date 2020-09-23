В Улан-Удэ ищут похитителя кошелька

Момент кражи попал на видео





В Улан-Удэ полицейские разыскивают подозреваемого в краже в магазине самообслуживания на улице Бабушкина.

Инцидент произошел днем 21 сентября. Неизвестный похитил кошелек с деньгами в сумме 8 тысяч рублей, оставленный одним из покупателей возле кассы.









Приметы злоумышленника: мужчина азиатской внешности, на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см.Был одет: спортивная шапка в полоску, куртка темного цвета, камуфляжные брюки, на лице медицинская маска.Уехал на автомобиле «Тойота Креста» (либо «Тойота Чайзер») белого цвета.При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (9025) 31-00-31, 43-02-02 или 102 (112).