Жительницу Бурятии отправили в колонию за злостную неуплату алиментов

Горе-мать абсолютно забыла о собственной дочери





В июле 2020 года Кяхтинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, признанной виновной в неуплате алиментов.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ранее суд обязал ее выплачивать средства на содержание 12-летней дочери. Однако алиментные обязательства женщина не исполняла, из-за чего в ноябре 2019 года ее привлекли к административной ответственности в виде обязательных работ. Несмотря на это гражданка не трудоустроилась, материальную помощь девочке не оказывала и не интересовалась ее судьбой. Размер задолженности по алиментам составил 96 тысяч рублей.При этом в 2019 году женщина получила судимость за тяжкое преступление.Суд по совокупности приговоров назначил виновной 2 года 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима.Верховный суд Бурятии, проверив материалы уголовного дела в апелляционном порядке, оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а доводы стороны защиты о смягчении наказания – без удовлетворения.Фото: «Номер один»