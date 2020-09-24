В Бурятии злостного «отрицалу» перевели из колонии в тюрьму

Заключенный систематически терроризировал администрацию учреждения





Верховный суд Бурятии оставил в силе решение районного суда, согласно которому заключенного-«отрицалу» решили перевести из колонии в тюрьму сроком на три года.

Как следует из материалов дела, в июне 2017 года за разбой, незаконные приобретение и хранение наркотиков мужчину приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Однако прибыв в место отбывания наказания, новый заключенный буквально затерроризировал администрацию учреждения.«Осужденный крайне отрицательно характеризуется по месту отбывания наказания. За весь период отбывания наказания поощрений не имеет, допустил 73 нарушения установленного порядка отбывания наказания. При этом ему многократно объявлялись выговоры, 23 раза водворялся в карцер, 24 раза водворялся в штрафной изолятор. Признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, к нему применялась максимальная мера взыскания в виде перевода в помещение камерного типа сроком на 6 месяцев. Осужденный состоит на профилактическом учёте как склонный к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка, склонный к суициду и членовредительству, к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов. Лидер и активный участник группировок отрицательной направленности, оказывающий негативное влияние на других осужденных. Придерживается и пропагандирует нормы и традиции криминальной субкультуры, на меры воспитательного характера реагирует негативно» - такую характеристику представил на суд начальник колонии.«При таких характеризующих осужденного данных суд принял законное и обоснованное решение о его переводе в тюрьму на срок не свыше 3 лет в соответствии с уголовно-исполнительным законом», - сообщили в Верховном суде, оставив апелляционные жалобы осужденного и его защитника без удовлетворения.Фото: МВД Бурятии