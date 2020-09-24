Жителя Бурятии будут судить за покушение на убийство подростка

Мужчина выстрелил в юношу из ружья, ранив его и еще одного человека





Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Муйского района, обвиняемого в покушении на убийство общеопасным способом.

Как сообщили в Следственном ведомстве, 29 мая 2020 года обвиняемый после употребления спиртных напитков на берегу реки Муя в поселке Таксимо поссорился и подрался с компанией подростков, после чего сел в свой автомобиль и уехал прочь. Однако вскоре пьяный мужчина вернулся на берег с двумя приятелями и вновь стал выяснять отношения с молодыми людьми.В ходе конфликта он взял из машины гладкоствольное охотничье ружье 16 калибра, заряженное патроном, после чего направил ствол в сторону одного из подростков, рядом с которым находились другие люди, и выстрелил. В результате 17-летнему потерпевшему причинено огнестрельное ранение грудной клетки и правой кисти. Также часть дробового заряда попала в предплечье одного из приятелей обвиняемого, который стоял рядом.После выстрела злоумышленник на своем автомобиле скрылся с места происшествия и позже выкинул ружье в реку. Однако вскоре он был задержан, а орудие преступление – найдено в указанном им месте на дне реки. Раненых подростка и мужчину доставили в больницу, где им оказали необходимую врачебную помощь.В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Следственный комитет Бурятии