25.09.2020
В Бурятии браконьеры убили две кабарги

В Бурятии браконьеры убили две кабарги

За незаконную охоту мужчину оштрафовали

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Муйского района. Он обвинялся в незаконной охоте с причинением крупного ущерба.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, мужчина вместе со знакомым, находясь в лесу без разрешительных документов, незаконно добыл две особи кабарги. Ущерб составил 120 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему судебный штраф в размере 25 тысяч рублей. Ущерб обвиняемый возместил еще в ходе следствия.

В отношении второго браконьера уголовное дело выделено в отдельное производство.

Фото: pixabay.com
браконьеры
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