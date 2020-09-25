В Бурятии браконьеры убили две кабарги

За незаконную охоту мужчину оштрафовали





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Муйского района. Он обвинялся в незаконной охоте с причинением крупного ущерба.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, мужчина вместе со знакомым, находясь в лесу без разрешительных документов, незаконно добыл две особи кабарги. Ущерб составил 120 тысяч рублей.Суд признал мужчину виновным и назначил ему судебный штраф в размере 25 тысяч рублей. Ущерб обвиняемый возместил еще в ходе следствия.В отношении второго браконьера уголовное дело выделено в отдельное производство.Фото: pixabay.com