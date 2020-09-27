В Бурятии пьяный водитель скорой протаранил машину пациентов на территории больницы

Необычное ДТП произошло еще в 2018 году, но долгие судебные разбирательства закончились только недавно

Принято считать, что в стенах лечебного заведения ты можешь чувствовать себя в безопасности. Тем более если приехал с маленьким ребенком за экстренной помощью. Но, как выясняется, так бывает не всегда. В Бурятии пьяный водитель кареты «скорой помощи» протаранил автомобиль женщины в тот момент, когда она приехала в больницу с малышом.Необычное ДТП произошло еще в 2018 году, но долгие судебные разбирательства закончились только недавно.Был конец декабря - то время, когда все компании любят праздновать новогодние корпоративы. Такое же мероприятие происходило, видимо, в филиале ЦРБ Прибайкальского района в Ильинке.- Моя шестилетняя дочь в тот вечер сильно обожглась кипятком - пыталась налить чай и ошпарила себе кисть руки. Мы даже не стали звонить в скорую, по опыту уже знаем, что ждать пришлось бы очень долго. Постоянно она на вызовах, в отъездах. Было проще сесть в свою машину и приехать самим в Прибайкальскую ЦРБ. В девять часов вечера я привезла дочь в приемное отделение, где ей начали оказывать медицинскую помощь – сделали укол обезболивающего, обработали ожог пеной и перебинтовали руку, - вспоминает жительница Татаурово Галина Хабибулина.Но самое страшное случилось через несколько минут, после того как мама с дочкой покинули салон автомобиля. Несмотря на то, что машину Галина оставила на территории больницы в хорошо освещенном, видном со всех сторон месте, водитель на карете «скорой помощи» врезался в «Мазду Демио», протащив ее несколько метров и припечатав к дереву. Страшно подумать, что было бы с водителем и маленьким пассажиром машины, будь они в это время внутри салона. Их спасло то, что они вышли из машины чуть раньше.- Я услышала звук удара. Выхожу из приемного отделения и вижу, что машина «скорой помощи» просто снесла мою машину с места и прижала ее к дереву. Удар пришелся именно с той стороны, где сидела я и было автомобильное кресло моей дочки. Водитель из машины после аварии буквально вывалился, он еле стоял на ногах, видно было, что пьян, - рассказывает Галина.Так, поздним вечером мать пятерых детей осталась без автомобиля и возможности быстро вернуться домой с травмированным ребенком. При этом Галина была легко одета – слишком торопилась помочь плачущей дочери.- Водитель скорой мне сказал, мол, машину мою не видел, потому что окна были запотевшие, он был пьян. У меня даже телефона с собой не было, я попросила медиков вызвать ГАИ, потом очень долго мы ждали главврача. В тот день они отмечали Новый год, был корпоратив. Я спросила: «Как теперь будем домой добираться с ребенком в 10 часов вечера? Ни маршруток, ничего», - возмущается Галина. – Я была легко одета, в весенней куртке, кроссовках, без шапки.- Сначала мы оформляли ДТП возле больницы. Потом мне пришлось протиснуться в искореженный автомобиль на место водителя через багажник. Меня взяли на буксир и повезли в ГАИ. Так и ехала - на стеклах, с разбитыми окнами. Рулила. Потом знакомые односельчане согласились нас с дочкой подвезти до дома. Тоже на буксире. Домой я попала во втором часу ночи. Замерзшая, еле живая. Потом, конечно, заболела, - говорит Галина.По словам Галины, в этот день она испытала сильнейший стресс, переохлаждение, в результате чего вскоре развился острый эндометрит, ОРВИ. А позднее начались постоянные скачки давления, гипертония. Пришлось пройти курс лечения.Интересно, что попытка мирным путем урегулировать конфликт с водителем закончилась фиаско.- Я позвонила водителю, предложила: «Давайте все решим без суда». А он в ответ начал кричать, обвинив меня во всем. Мол, «мне и так присудили твою машину чинить, прав лишили, штраф дали, ты мне всю жизнь сломала, а у меня жена больная». Я была в шоке. Из-за него я осталась без машины с пятью детьми, двое из которых тоже больны (у одного - астма, другой родился с одной почкой). А ведь и питание, и все нужное мы в городе покупаем. Не говоря уже о медицинской помощи. Чтобы попасть к педиатру, приходится ехать самим в поликлинику в другое село, когда в нашем селе нет приема, - сетует Галина.В суде многодетная мать потребовала возместить ей и материальный, и моральный ущерб. Если ремонт машины (в более чем 150 тыс. рублей) удалось покрыть страховкой, то вынужденные затраты на маршрутки, такси и попутки до города (ей постоянно приходилось ездить за детским питанием в Улан-Удэ), покупку лекарств для себя Галина оплатила из своего кармана. Плюс ко всему СТО сделала ремонт разбитой машины некачественно. Пришлось также доплачивать свои кровные на переделку. В конце концов, битую машину пришлось продать, погасить кредит и вновь взять в кредит уже на другой автомобиль. Словом, внезапная авария на территории больницы внесла в жизнь многодетной семьи только хаос и неудобства.Интересно, что на суде представители ЦРБ попытались уйти от ответственности, говоря о том, что водитель скорой управлял служебным автомобилем в внерабочее время. Однако суд присудил именно Прибайкальской центральной больнице выплатить пострадавшей 20 тыс. рублей в счет морального ущерба, причиненного их сотрудником. То есть в десять раз меньше запрашиваемой истцом суммы. Решение суда вступило в силу.Виновник «пьяного» ДТП по сей день работает в районной больнице, правда, теперь не водителем, а автомехаником.Ольга Лазарева, «Номер один».