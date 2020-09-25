В Бурятии пенсионерка с пистолетом устроила разборки в салоне связи

Женщина требовала возврата денег за ранее купленный телефон





В полицию села Багдарин Баунтовского района поступило сообщение о том, что женщина угрожает персоналу магазина пистолетом. На место происшествия выехал наряд вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии.

Прибывшим росгвардейцам испуганные продавцы магазина сотовой сети сообщили, что возмущенная покупательница, угрожая пистолетом, требовала возврата денег за ранее купленный телефон. После сообщения в полицию об инциденте женщина ушла из магазина.





Сотрудники вневедомственной охраны установили личность женщины и задержали подозреваемую. 65-летняя местная жительница призналась в преступлении и выдала пистолет, который оказался сувениром-зажигалкой.











Задержанную доставили полицию. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии