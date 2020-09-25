В Улан-Удэ потасовка из-за ключей автомобиля закончилась трагедией

Пытаясь разнять драку, женщина случайно убила родственника





Жительница Иволгинского района обвиняется в убийстве 23-летнего родственника, устроившего драку со своим дядей. Женщина утверждает, что не хотела лишать жизни молодого человека, думала лишь утихомирить пьяного парня.

Семейная драма разыгралась в ночь с 17 на 18 апреля в поселке Импульс Октябрьского района Улан-Удэ. В тот день обвиняемая приехала в гости к своей сестре, проживающей в поселке вместе с мужем и детьми. В доме гостил потерпевший – родной племянник мужа сестры.Женщина привезла с собой пиво, оно тем же вечером и было распито. Молодой человек тоже выпивал, а вечером решил сесть за руль. Женщины отобрали у пьяного парня ключи от машины, но тот не сдавался и решил забрать их силой.Шум скандала услышал хозяин дома, он выскочил на улицу и стал разбираться с племянником. Дело дошло до того, что мужчины сцепились в драке. Увидев, что у хозяина дома пошла кровь, женщины начали за него вступаться. И вновь произошла потасовка.Когда обвиняемая забежала в дом отправить испуганных детей на второй этаж, чтобы они не видели скандала, в дом забежал парень. В одной руке у него был нож, второй нож он схватил со стола. Женщина толкнула парня, и, когда он упал, одно оружие выпало у него из руки, второй нож женщине удалось отобрать.Парень поднялся, выбежал к хозяину дома и снова затеял драку. В какой-то момент молодой человек залез на дядю сверху и начал его душить. Обвиняемой показалось, что парень может его задушить, потому, держа в руке нож, она решила ткнуть им нападавшего. С ее слов – чтобы привести молодого человека в чувство. Женщина нанесла парню роковой удар в спину, он обмяк, упал и умер. Обвиняемая и хозяин дома вызвали скорую, но было уже поздно.- Семья, где произошла трагедия, благополучная. Обвиняемая характеризуется положительно, у нее дети, работа. Женщина говорит, что не хотела убивать потерпевшего, но и не отрицает факт того, что нанесла удар, - сообщил следователь СО по Октябрьскому району СУ СКР по Бурятии Александра Ентаева.В ходе следствия обвиняемая говорила, что не исключает, что парень мог сам наткнуться на нож, однако проведенная ситуационная экспертиза исключила эту возможность. Сейчас женщина под подпиской. Расследование уголовного дела закончено и направлено в суд.У погибшего остались молодая жена и маленький ребенок.Фото: «Номер один»