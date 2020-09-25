В Улан-Удэ потасовка из-за ключей автомобиля закончилась трагедией

Пытаясь разнять драку, женщина случайно убила родственника
Жительница Иволгинского района обвиняется в убийстве 23-летнего родственника, устроившего драку со своим дядей. Женщина утверждает, что не хотела лишать жизни молодого человека, думала лишь утихомирить пьяного парня.
Семейная драма разыгралась в ночь с 17 на 18 апреля в поселке Импульс Октябрьского района Улан-Удэ. В тот день обвиняемая приехала в гости к своей сестре, проживающей в поселке вместе с мужем и детьми. В доме гостил потерпевший – родной племянник мужа сестры.
Женщина привезла с собой пиво, оно тем же вечером и было распито. Молодой человек тоже выпивал, а вечером решил сесть за руль. Женщины отобрали у пьяного парня ключи от машины, но тот не сдавался и решил забрать их силой.
Шум скандала услышал хозяин дома, он выскочил на улицу и стал разбираться с племянником. Дело дошло до того, что мужчины сцепились в драке. Увидев, что у хозяина дома пошла кровь, женщины начали за него вступаться. И вновь произошла потасовка.
Когда обвиняемая забежала в дом отправить испуганных детей на второй этаж, чтобы они не видели скандала, в дом забежал парень. В одной руке у него был нож, второй нож он схватил со стола. Женщина толкнула парня, и, когда он упал, одно оружие выпало у него из руки, второй нож женщине удалось отобрать.
Парень поднялся, выбежал к хозяину дома и снова затеял драку. В какой-то момент молодой человек залез на дядю сверху и начал его душить. Обвиняемой показалось, что парень может его задушить, потому, держа в руке нож, она решила ткнуть им нападавшего. С ее слов – чтобы привести молодого человека в чувство. Женщина нанесла парню роковой удар в спину, он обмяк, упал и умер. Обвиняемая и хозяин дома вызвали скорую, но было уже поздно.
- Семья, где произошла трагедия, благополучная. Обвиняемая характеризуется положительно, у нее дети, работа. Женщина говорит, что не хотела убивать потерпевшего, но и не отрицает факт того, что нанесла удар, - сообщил следователь СО по Октябрьскому району СУ СКР по Бурятии Александра Ентаева.
В ходе следствия обвиняемая говорила, что не исключает, что парень мог сам наткнуться на нож, однако проведенная ситуационная экспертиза исключила эту возможность. Сейчас женщина под подпиской. Расследование уголовного дела закончено и направлено в суд.
У погибшего остались молодая жена и маленький ребенок.
Фото: «Номер один»
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