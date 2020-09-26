В Бурятии сгорел склад нацпарка

Вечером 25 сентября на складе национального парка «Тункинский» в селе Кырен в Бурятии произошел крупный пожар.

На момент прибытия пожарных одноэтажное здание склада горело полностью, обрушилась кровля. Существовала угроза жилому дому, расположенному всего в 15 метрах от места пожара.

Из-за позднего обнаружения пожара и порывистого ветра спасти строение не удалось. Однако пожарные отстояли жилой дом, на который летели искры с горящего склада.

Огонь полностью уничтожил помещение склада на площади 160 кв.м., а также 300 литров технических жидкостей (машинное масло, литол, автол, антифриз).

Причина пожара устанавливается.





Фото: tunkapark.ru