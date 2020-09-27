В Бурятии на реке Темник ищут тело рыбака

За сутки спасателями обследовано 15 км акватории, при поиске обнаружена лодка
В Бурятии на реке Темник ищут человека. 25 сентября спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали на поиски рыбака на р. Темник Селенгинского района. Мужчина уехал рыбачить и в назначенное время не вернулся.
За сутки спасателями обследовано 15 км акватории. При поиске обнаружена лодка, предположительно принадлежавшая именно этому рыбаку.
"На предстоящие сутки запланирован поиск тела", - сообщили в пресс-службе РА ГО и ЧС.
Фото: pixabay.com
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