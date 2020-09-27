Житель Бурятии устроил засаду на вора в гаражном кооперативе

Мужчине удалось поймать парня, который несколькими днями ранее снял у него металлические ворота



В Бурятии будут судить 18-летнего горожанина. Установлено, что молодой человек ночью 20 сентября срезал с петель и похитил металлические ворота гаража, расположенного в гаражном кооперативе Железнодорожного района. Похищенное он унес к проживающему неподалеку другу. Утром в ограде дома приятеля ворота были распилены и впоследствии сданы на металлолом. Ущерб составил 20 тысяч рублей.



Спустя несколько дней злоумышленник решил вновь «поживиться» в гаражном массиве и снять металлическую окантовку ворот с соседнего гаража, но был задержан. «Засаду» на похитителя вместе с товарищем устроил владелец похищенных гаражных ворот. Его версия о том, что подозреваемый вернется в кооператив за металлом, нашла подтверждение. После чего мужчина передал злоумышленника в полицию и заявил о совершенной у него краже.



"Молодой человек признался в содеянном. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, обучается в техникуме. Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



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