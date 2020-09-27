В Бурятии сборщик орехов неделю бродил по лесу в поисках выхода

Он ушел в чащу 21 сентября и пропал



Житель Бурятии ушел в лес 21 сентября, чтобы собрать орех, и с тех пор



24 сентября 4 спасателя Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в местность Листвянка Бичурского района на поиски мужчины.



"Спустя три дня поисков 29-летний мужчина самостоятельно вышел из леса. Поисковые работы завершены", - сообщили в пресс-службе РА ГО и ЧС.



Фото: pixabay.com

Житель Бурятии ушел в лес 21 сентября, чтобы собрать орех, и с тех пор не выходил на связь . На базу БРПСС приехал его знакомый и написал заявление о пропаже.24 сентября 4 спасателя Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в местность Листвянка Бичурского района на поиски мужчины."Спустя три дня поисков 29-летний мужчина самостоятельно вышел из леса. Поисковые работы завершены", - сообщили в пресс-службе РА ГО и ЧС.Фото: pixabay.com