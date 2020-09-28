На Камчатке вахтовик из Бурятии изнасиловал свою землячку

Преступление произошло прямо на улице





В Петропавловск-Камчатском по подозрению в изнасиловании силовики задержали 36-летнего жителя Бурятии, прибывшего на полуостров для работы на «Путине 2020».

Как сообщили в краевом следственном комитете, преступленные было совершено ночью 24 сентября у дома по улице Кутузова в Петропавловске-Камчатском. Подозреваемый повалил свою знакомую на асфальт, ударил по лицу и изнасиловал.«Потерпевшая является соотечественницей обвиняемого. На полуостров также прибыла для работы на «Путине 2020», сообщает следственное ведомство.После преступления злоумышленник скрылся с места происшествия. Он сразу поспешил в аэропорт, намереваясь вылететь в Иркутск. Мужчину задержали в момент регистрации на рейс. Сейчас он заключен под стражу.Фото: pixabay.com