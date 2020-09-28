В Улан-Удэ педофил пытался напасть на девочку

Школьница успела снять развратника на мобильный телефон





В Улан-Удэ правоохранительные органы разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, днем 6 июля 12-летняя девочка гуляла по парку Железнодорожников в Улан-Удэ. Дойдя до детской площадки, которая была безлюдной, она стала фотографировать себя на мобильный телефон. Затем, разглядывая получившиеся фотографии, девочка на них на заднем плане увидела обнаженного мужчину. Она быстро обернулась. Раздетый незнакомец стал приближаться, демонстрируя половые органы. Напуганная девочка убежала.





В настоящее время следствие устанавливает личность подозреваемого мужчины.Его приметы: европеоидной расы, волосы короткие с залысиной, рост 175-178 см, на вид 30-35 лет, коренастый, худощавый.Следователи просят всех граждан, кому известна личность подозреваемого мужчины или сведения о его местонахождении, позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 102 (полиция), 8 (3012) 55-28-30 (следственный отдел по Железнодорожному району).