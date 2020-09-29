Жителя Бурятии оштрафовали на 200 тысяч за пьяную езду

Ранее его уже привлекали к ответственности за вождение в состоянии опьянения





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Муйского района. Он обвинялся по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июле 2020 года мужчина сел за руль автомобиля в пьяном виде. Вскоре после начала движения его остановили сотрудники ГИБДД.Годом ранее гражданин уже привлекался к административной ответственности за невыполнение требований полицейских о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.Суд признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в размере 200 тысяч рублей с лишением водительских прав сроком на полтора года.Фото: pixabay.com