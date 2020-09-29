В Улан-Удэ вора нашли по кепке

Мужчина украл из магазина 50 пачек сигарет
В одном из продовольственных магазинов в сотых кварталах Улан-Удэ сработала кнопка тревожной сигнализации. Когда сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии прибыли на место происшествия, продавцы сообщили, что из магазина неизвестный похитил коробку с сигаретами в количестве более 50 пачек.
Одна из покупательниц увидела, что мужчина вытаскивает из-под прилавка блоки сигарет. Злоумышленник, поняв, что его заметили, припугнул женщину и убежал с добычей.
Установив по системе видеонаблюдения приметы подозреваемого, росгвардейцы передали ориентировку всем наружным нарядам.
В одном из жилых дворов 20 квартала наряд вневедомственной охраны обнаружил мужчину, подходящего под ориентировку. Особой приметой послужила черная кепка с желтым козырьком. Подозреваемого задержали и доставили в полицию. Злоумышленником оказался 32-летний улан-удэнец. Похищенное у него частично изъято и возвращено владельцу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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