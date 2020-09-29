В Улан-Удэ вора нашли по кепке

Мужчина украл из магазина 50 пачек сигарет





В одном из продовольственных магазинов в сотых кварталах Улан-Удэ сработала кнопка тревожной сигнализации. Когда сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии прибыли на место происшествия, продавцы сообщили, что из магазина неизвестный похитил коробку с сигаретами в количестве более 50 пачек.

Одна из покупательниц увидела, что мужчина вытаскивает из-под прилавка блоки сигарет. Злоумышленник, поняв, что его заметили, припугнул женщину и убежал с добычей.Установив по системе видеонаблюдения приметы подозреваемого, росгвардейцы передали ориентировку всем наружным нарядам.В одном из жилых дворов 20 квартала наряд вневедомственной охраны обнаружил мужчину, подходящего под ориентировку. Особой приметой послужила черная кепка с желтым козырьком. Подозреваемого задержали и доставили в полицию. Злоумышленником оказался 32-летний улан-удэнец. Похищенное у него частично изъято и возвращено владельцу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии