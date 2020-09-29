В Бурятии сбили молодого пешехода

Парень находился на проезжей части в состоянии опьянения





Вечером 28 сентября на автодороге «Мухоршибирь - Бичура - Кяхта» в 5 км от Бичуры 47-летний водитель автомобиля «Тойота Надя» сбил 18-летнего пешехода. В результате наезда молодой человек получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, пешеход находился на проезжей части в состоянии опьянения. На одежде молодого человека отсутствовали светоотражающие элементы.





Еще один наезд на пешехода произошел в 11 часов дня в Улан-Удэ. На улице Шумяцкого 34-летний водитель автомобиля «Тойота Карина» вне зоны пешеходного перехода сбил 74-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы различной степени тяжести.Всего за 8 месяцев этого года на дорогах Бурятии зарегистрировано 153 наезда на пешеходов. При этом с начала сентября уже зафиксировано 25 таких ДТП.Фото: ГИБДД Бурятии