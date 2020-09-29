В Бурятии спасатели вызволили пассажира из перевернувшегося автомобиля

До места ДТП им пришлось добираться на квадроцикле





28 сентября вблизи села Каленово Иволгинского района на проселочной дороге перевернулся автомобиль, в котором находились пять человек. Один из них пострадал и оказался заблокирован.

Из-за труднодоступной местности медики не смогли проехать к пострадавшему. На помощь выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы из Улан-Удэ. Прибыв на место, спасатели вместе с медработником проехали по бездорожью на квадроцикле к пострадавшему и вытащили его из перевернутого автомобиля.После оказанной медицинской помощи мужчину доставили к карете скорой помощи. Остальные участники ДТП от госпитализации отказались, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: «Номер один»