Жительницу Красноярского края будут судить за осквернение буддийской святыни

Женщина разбила молотком ступу Бодхи





Прокуратура Емельяновского района Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы деревни Сухая Балка. Она обвиняется по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Как сообщили в краевой прокуратуре, в апреле 2020 года обвиняемая на почве религиозной ненависти и неуважения к гражданам, исповедующим отличную от почитаемой ею религию, осквернила буддийскую ступу Бодхи. Женщина разрушила религиозный объект принесенным с собой металлическим молотом, разбила стекло ниши, откуда извлекла статуэтку Будды и сбросила ее на землю.«Действия женщины, выраженные в обезображивании внешнего вида религиозного объекта и глумлении над духовными ценностями, о которых общественности стало известно после просмотра видеозаписи, размещенной очевидцами в Интернете, оскорбили чувства верующих, вызвали общественное негодование и порицание», сообщает надзорное ведомство.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: скриншот видео