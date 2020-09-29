Жительницу Красноярского края будут судить за осквернение буддийской святыни

Женщина разбила молотком ступу Бодхи
Прокуратура Емельяновского района Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы деревни Сухая Балка. Она обвиняется по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм).
Как сообщили в краевой прокуратуре, в апреле 2020 года обвиняемая на почве религиозной ненависти и неуважения к гражданам, исповедующим отличную от почитаемой ею религию, осквернила буддийскую ступу Бодхи. Женщина разрушила религиозный объект принесенным с собой металлическим молотом, разбила стекло ниши, откуда извлекла статуэтку Будды и сбросила ее на землю.
«Действия женщины, выраженные в обезображивании внешнего вида религиозного объекта и глумлении над духовными ценностями, о которых общественности стало известно после просмотра видеозаписи, размещенной очевидцами в Интернете, оскорбили чувства верующих, вызвали общественное негодование и порицание», сообщает надзорное ведомство.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: скриншот видео
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