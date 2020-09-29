29.09.2020
Жительницу Красноярского края будут судить за осквернение буддийской святыни

Жительницу Красноярского края будут судить за осквернение буддийской святыни

Женщина разбила молотком ступу Бодхи

Прокуратура Емельяновского района Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы деревни Сухая Балка. Она обвиняется по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Как сообщили в краевой прокуратуре, в апреле 2020 года обвиняемая на почве религиозной ненависти и неуважения к гражданам, исповедующим отличную от почитаемой ею религию, осквернила буддийскую ступу Бодхи. Женщина разрушила религиозный объект принесенным с собой металлическим молотом, разбила стекло ниши, откуда извлекла статуэтку Будды и сбросила ее на землю.

«Действия женщины, выраженные в обезображивании внешнего вида религиозного объекта и глумлении над духовными ценностями, о которых общественности стало известно после просмотра видеозаписи, размещенной очевидцами в Интернете, оскорбили чувства верующих, вызвали общественное негодование и порицание», сообщает надзорное ведомство.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: скриншот видео
вандализм
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