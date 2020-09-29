В Бурятии вооруженный разбитой бутылкой сельчанин напал на собутыльника

Раненому потерпевшему удалось спастись





Поздно вечером в полицию села Хоринск позвонил местный житель и сообщил, что на него напал знакомый. В ходе совместного застолья между односельчанами возникла ссора. Гость, разбив бутылку, из которой они недавно вместе пили, напал на хозяина дома и порезал тому руку острым краем стекла. Хозяину удалось закрыться в одной из комнат, откуда он позвонил в полицию и сообщил о происходящем.

На место происшествия выехала группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии. Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили окровавленного мужчину, который пояснил им, что нападавший сразу же убежал, и сообщил его личность. Оказав пострадавшему первую помощь и вызвав медиков, сотрудники вневедомственной охраны приступили к поиску злоумышленника.Вскоре подозреваемый был замечен на соседней улице и задержан. 51-летнего пьяного мужчину доставили в полицию. В отношении него возбуждено уголовное дело статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии