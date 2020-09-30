В Улан-Удэ заступившемуся за девушку студенту изуродовали лицо

Парень теперь вынужден постоянно ходить в маске





Новогодняя ночь 2020 года разделила жизнь 22-летнего студента университета на две половины. Защищая девушку от приставаний незнакомца, молодой человек получил несколько ножевых ранений по лицу, навсегда изуродовавших его. Теперь он вынужден прятать свое лицо под маской.

Андрей Таруев с друзьями отмечал Новый год в одном из кафе на улице Сахьяновой. Там же веселилась другая компания, где находился 29-летний Олег Лобанов, работающий токарем на крупном местном предприятии. Около двух часов ночи Лобанов начал приставать к знакомой Таруева. Студент заступился за девушку и потребовал больше к ней не подходить.После разговора парни продолжили веселье каждый в своей компании. Однако около шести утра Таруев заметил, что его знакомой нет в зале. Он вышел на улицу и увидел, что Лобанов не дает девушке пройти внутрь. Студент бросился спасать испуганную подругу, а затем прижал Лобанова к стене и потребовал, чтобы он немедленно ушел.И тот действительно было пошел, однако через метров десять резко развернулся и бросился на Таруева с ножом в руке. Начал бить его по лицу, проводя лезвием по щекам и губам. Студент пытался оттолкнуть нападавшего от себя, а когда увидел, что с лица капает кровь, схватил Лобанова и повалил на землю, чтобы успокоить. В этот момент токарь сильно укусил его в предплечье.Подруга из компании Таруева вырвала из рук нападавшего нож, после чего оба парня зашли в здание кафе. Когда студент обмывал лицо от крови, выяснилось, что полученные им ранения довольно глубокие. Официант вызвала пострадавшему скорую, вскоре на место прибыла полиция.Раненый поступил в Республиканскую стоматологию, где медики зашили ему порезы. Однако по итогам лечения оказалось, что рубцы на лице парня не исчезнут самостоятельно. Они являются неизгладимыми, а для их уничтожения нужны дорогостоящие косметические операции.По словам израненного студента, в течение двух месяцев он не мог полноценно питаться. Из-за подавленного состояния практически не выходил из дома и постоянно переживал, что на его лице навсегда останутся некрасивые шрамы. Чтобы провести несколько операций, нужны деньги, а их у него нет.Шрамы стягивают его лицо, отчего молодому человеку неудобно разговаривать. Выходя на улицу, в общественные места, при общении с людьми он испытывает дискомфорт, ведь окружающие разглядывают шрамы. При этом не только друзья, но и посторонние люди спрашивают у него, что случилось. Молодому человеку еще до начала пандемии, с февраля, пришлось постоянно носить на лице маску, чтобы не отвечать на лишние вопросы.Мало того, лицо со шрамами мешает ему подрабатывать фотографом, дети боятся к нему подходить и показывают пальцем, взрослые отказываются с ним работать. На суде пострадавший заявил иск о возмещении морального вреда в размере 120 000 рублей, которые он планирует потратить на оплату косметических операций. Суд удовлетворил его иск частично, обязав осужденного выплатить пострадавшему 80 тысяч рублей.- Суд признал обвиняемого виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия. И назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год восемь месяцев с отбыванием в колонии общего режима, - сообщила помощник прокурора Октябрьского района Улан-Удэ Алена Корытова.Адвокат осужденного обратился в Верховный суд РБ с апелляцией. Он указал на отсутствие судебно-психиатрической экспертизы в деле. Защитник настаивал, что проверка на вменяемость необходима, так как мужчина раньше несколько раз обращался за психиатрической помощью. Кроме того, на свободе он смог бы быстрее возместить жертве ущерб. Однако суд посчитал, что сомнений во вменяемости осужденного нет, так как на учете он не состоял и во время разбирательств на здоровье не жаловался. Приговор остался без изменений.Имена изменены, совпадения случайны.Фото: pixabay.com