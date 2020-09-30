В Бурятии мастер получил срок за быстрое завершение работы

Также он должен выплатить государству свыше полумиллиона рублей







В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении мастера строительно- монтажного участка одной из энергокомпаний, обвиняемого по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

«Подсудимый в октябре 2019 года на территории Курумканского лесничества для быстрого завершения работы по строительству линии электропередач без специального разрешения незаконно срубил 59 деревьев. Лесному фонду причинен ущерб на сумму 535 тысяч рублей», сообщили в прокуратуре Бурятии.Баргузинский районный суд признал мужчину виновным и приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также суд удовлетворил иск Курумканского лесничества о взыскании с осужденного суммы ущерба.Фото: «Номер один»