В Бурятии водитель получил 12 лет колонии за пьяное ДТП с двумя погибшими

Адвокат осужденного уже обжаловал приговор





Баргузинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении водителя, ставшего виновником крупного ДТП. В аварии погибли два человека, а один получил тяжкий вред здоровью. По версии обвинения, мужчина был пьян и допустил многочисленные нарушения правил дорожного движения.

Оценив представленные сторонами доказательства, суд пришел к выводу, что вина подсудимого в инкриминируемом ему преступлении доказана. Водителя приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.Сам обвиняемый на суде вину не признал, выдвинув свою версию произошедшего. Его защитник уже обжаловал приговор в Верховном суде Бурятии.Фото: pixabay.com