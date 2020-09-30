В Бурятии ищут пострадавших от действий кооператива «БайкалКредитСервис»

В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве
В Иркутске полиция расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с работой кредитного потребительского кооператива «БайкалКредитСервис». Он привлекал деньги жителей Иркутска и Улан-Удэ под предлогом сохранения и приумножения личных сбережений граждан.
В Иркутске офис располагался по адресу: ул. Сурикова, дом 2, офис 3. В Улан-Удэ – по адресам: ул. Бабушкина, 34, офис 10; ул. Павлова, 57А, офис 2.
Иркутские полицейские просит откликнуться жителей Улан-Удэ, обращавшихся в указанный потребительский кооператив для получения займов или размещения вкладов.
Контакты для связи: СЧ СУ МУ МВД России «Иркутское» (г. Иркутск, ул. Трудовая, 9), кабинет 506 - следователь Елена Павловна Кудревич, тел. 8 (3952) 21-25-61.
Фото: «Номер один»
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