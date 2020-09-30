В Улан-Удэ пьяная женщина уехала из магазина на украденном у детей самокате

Полиция просит помочь найти злоумышленницу (видео)





В Улан-Удэ полиция разыскивают женщину, которая днем 27 сентября похитила детский самокат из продуктового магазина на улице Ключевской.

Была одета: кардиган светлого цвета, футболка темная с рисунком на груди (Эйфелева башня), брюки темные.









Как сообщили в МВД Бурятии, подозреваемая зашла в торговую точку за спиртным, купила алкоголь и покинула помещение. Однако через несколько минут вернулась. Споткнувшись о самокат у входа, она забрала его с собой. Юная хозяйка самоката и ее старшая родственница в это время рассчитывались за товар на кассе, не замечая происходящего. Ущерб составил около пяти тысяч рублей.Приметы разыскиваемой: женщина европейской внешности, худощавого телосложения, на вид 40-45 лет, волосы короткие светлые.При наличии какой-либо информации о данной гражданке или ее местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8 (924) 555-61-16, 43-02-02 или 102 (112).Фото и видео: МВД Бурятии