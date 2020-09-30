В Бурятии высокопоставленного полицейского подозревают в пытках женщины

После допроса в отделе женщине пришлось обращаться к врачам





Следственный комитет Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Северобайкальский». 29-летний полицейский подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия. Уголовное дело возбуждено по заявлению местной жительницы, а также на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, предоставленных сотрудниками УФСБ Бурятии и ОРЧ СБ МВД Бурятии.

Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, 10 августа 2020 года подозреваемый сотрудник в служебном кабинете применил недозволенные методы дознания к 51-летней местной жительнице. Ее доставили в отдел полиции в рамках проверки, проводимой по заявлению ее знакомых о краже двух мобильных телефонов.Женщина отрицала свою причастность к преступлению. Заместитель начальника отдела уголовного розыска в присутствии двух подчиненных сотрудников применил к женщине насилие, принуждая дать признательные показания о краже телефонов. После подписания процессуальных документов запуганную женщину отпустили. Из-за болей, вызванных причиненными телесными повреждениями, спустя месяц она обратилась за медицинской помощью, после чего подала заявление о превышении полицейским должностных полномочий.В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанному сотруднику полиции обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.Фото: «Номер один»