В Улан-Удэ полиция просит опознать мужчину, погибшего еще четыре года назад

На его теле множество татуировок





В Улан-Удэ полиция устанавливает личность мужчины, тело которого было обнаружено 2 июня 2016 года на берегу реки Селенга в районе ДНТ «Академик» Советского района Улан-Удэ.

Был одет: брюки темно-синего цвета, мастерка синего цвета на замке молния, бежевую футболку.





Особые приметы: на спине в районе левой лопатки татуировка с изображением паука, ползущего вверх по паутине, на наружной поверхности левой кисти татуировка в виде надписи «За Вас!», на правой голени татуировка в виде кандалов с фрагментом цепи, идущей к стопе.





Приметы: мужчина европейской внешности, возраст около 35-40 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения.При наличии какой-либо информации о личности мужчины МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-914-638-70-77, 8-983-533-62-05 или 102 (112).