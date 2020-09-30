В Улан-Удэ будут судить банду молодых наркодилеров

Ее состав оказался в основном женским





Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовных дел в отношении двух молодых людей и четырех девушек в возрасте от 18 до 29 лет, обвиняемых по четырем статьям Уголовного кодекса. В их числе покушение на незаконный сбыт наркотиков организованной группой в крупном и особо крупном размерах, легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, и вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжких преступлений.

Как сообщили в следственном ведомстве, с августа по сентябрь 2019 года четверо молодых жителей Бурятии организовали преступную группу, специализирующуюся на систематическом незаконном сбыте наркотиков синтетического и растительного происхождения. Наркотики сбывались бесконтактным способом через тайники с активным использованием сети Интернет для обмена информацией между соучастниками, общения с покупателями и получения безналичных платежей в качестве оплаты за зелье.Обвиняемые стали заниматься фасовкой и закладкой наркотиков в тайники. Один из них позже привлек к сбыту наркотиков свою несовершеннолетнюю подругу. Для легализации денег, полученных преступным путем, ему перечислялась на личный электронный кошелек криптовалюта, которую молодой человек после обменных электронных операций зачислял на свой банковский счет и затем обналичивал.Еще одна молодая женщина вовлекла в свою преступную деятельность подругу, с которой совершала преступления.Всех участников ОПГ задержала полиция во время получения мелкооптовых партий наркотиков или обустройства тайников для закладок.Один из молодых людей после задержания заключил со следствием досудебное соглашение и содействовал расследованию. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Следствием установлены электронный кошелек и счета, при помощи которых он осуществлял финансовые операции с криптовалютой, полученной за сбыт наркотиков, установлен размер обналиченных денег, после чего изъято имущество, приобретенное на доходы от преступной деятельности.В настоящее время два уголовных дела в отношении участников ОПГ направлены в суд для рассмотрения по существу.Фото: Следственный комитет Бурятии