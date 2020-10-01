В Бурятии банде «черных лесорубов» не удалось обжаловать приговор

Все получили сроки: от условного до 7,5 лет колонии





Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобы осужденных «черных лесорубов», орудовавших в Кабанском районе.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в банду входили 13 местных жителей, занимавшейся незаконной рубкой деревьев. В результате преступной деятельности «черных лесорубов» государству причинен ущерб на сумму свыше 30 млн. рублей.Летом прошлого года Кабанский районный суд признал всех подсудимых виновными в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной организованной группой, в особо крупном размере. Фигурантам назначены различные сроки лишения свободы от 2 до 7,5 лет. В колонию общего режима отправились 9 членов преступной группы, четверо получили условное наказание.Также суд удовлетворил иск Республиканского агентства лесного хозяйства о взыскании с виновных причиненного ущерба.Фото: «Номер один»