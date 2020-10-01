В Бурятии водитель «Мазды» сбил пенсионерку

Пожилая женщина госпитализирована





Утром 30 сентября на проспекте Строителей в поселке Селенгинск произошло ДТП. 38-летний водитель автомобиля «Мазда Демио» вне зоны пешеходного перехода сбил 70-летнюю женщину.

В результате наезда пенсионерка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Фото: ГИБДД Бурятии