01.10.2020
В Бурятии водитель «Мазды» сбил пенсионерку

В Бурятии водитель «Мазды» сбил пенсионерку

Пожилая женщина госпитализирована

Утром 30 сентября на проспекте Строителей в поселке Селенгинск произошло ДТП. 38-летний водитель автомобиля «Мазда Демио» вне зоны пешеходного перехода сбил 70-летнюю женщину.

В результате наезда пенсионерка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП
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