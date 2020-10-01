В Улан-Удэ взяточники из ГИБДД получили условные сроки

Правоохранители вымогали у водителя 50 тысяч рублей





Железнодорожный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении двух инспекторов ДПС ГИБДД МВД Бурятии, обвиняемых в превышении полномочий с применением насилия и покушение на вымогательство взятки.

Суд признал полицейских виновными и приговорил одного из них к 7,5 годам лишения свободы условно, второго – к 7 годам 3 месяцам лишения свободы условно. Также обоих лишили права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах на срок 5 лет. Приговор вступил в законную силу.









Напомним, 22 ноября 2018 года обвиняемые сотрудники во время дежурства в Улан-Удэ для проверки остановили иномарку. С целью вымогательства взятки они стали убеждать водителя, что машина зарегистрирована незаконно, так как кузов при ввозе в страну распиливался, а затем был собран путем кустарной сварки. Угрожая изъять автомобиль, злоумышленники потребовали у хозяина авто взятку в размере 50 тысяч рублей.Водитель согласился и пообещал, что деньги передаст его приятель – владелец автомойки. Полицейские в качестве залога незаконно изъяли у водителя его паспорт и документы на автомобиль, после чего направились к автомойке на улице Королева для передачи денег. Приехав на место, они заодно потребовали помыть их служебный автомобиль, но платить за это отказались.По настоянию полицейских владелец автомойки сел на заднее сиденье служебного автомобиля, где должен был оставить деньги в сумме 50 тысяч рублей. Но предприниматель схожими движениями лишь сымитировал передачу взятки, а в действительности деньги в машине он не оставил. Сотрудники, считая, что получи взятку, вернули документы и собрались уезжать. Однако бизнесмен, выйдя из служебного автомобиля, показал полицейским свой телефон и сказал, что записал разговор о получении взятки, после чего направился в здание своего моечного комплекса.Опасаясь изобличения, оба инспектора погнались за предпринимателем, схватили его и, применяя насилие, попытались отобрать телефон. Потерпевшему удалось вырваться и скрыться в служебном помещении автомойки на втором этаже. Следом за ним туда же ворвался один из полицейских, который стал продолжать попытки отобрать телефон, пока не увидел в помещении камеру видеонаблюдения. Только после этого гаишник прекратил свои незаконные действия и скрылся.Фото и видео: Следственный комитет Бурятии