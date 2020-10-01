Житель Бурятии щедро накормил бомжей украденным куриным фаршем

Мужчина похитил на базе 90 килограммов мясных полуфабрикатов
В Бурятии полицейские задержали подозреваемого в краже с территории базы по производству мясных полуфабрикатов в Улан-Удэ. Им оказался 44-летний уроженец Прибайкальского района, подрабатывавший в столице республики.
Мясные изделия он затем сложил в одну коробку и вынес с территории организации. Похищенное злоумышленник употребил в пищу в компании граждан без определенного места жительства.
Как сообщили в МВД Бурятии, мужчина злоупотребляет спиртным и в настоящее время подрабатывает на пилораме в одном из районов республики. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.
Фото: «Номер один»
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