Житель Бурятии щедро накормил бомжей украденным куриным фаршем

Мужчина похитил на базе 90 килограммов мясных полуфабрикатов





В Бурятии полицейские задержали подозреваемого в краже с территории базы по производству мясных полуфабрикатов в Улан-Удэ. Им оказался 44-летний уроженец Прибайкальского района, подрабатывавший в столице республики.







Преступление произошло поздним майским вечером. Мужчина взломал навесной замок на металлическом контейнере рядом с цехом и похитил несколько коробок с куриными фаршем, желудками и суповыми наборами. Всего - более 90 килограммов. Ущерб составил 9,5 тысяч рублей.Мясные изделия он затем сложил в одну коробку и вынес с территории организации. Похищенное злоумышленник употребил в пищу в компании граждан без определенного места жительства.Как сообщили в МВД Бурятии, мужчина злоупотребляет спиртным и в настоящее время подрабатывает на пилораме в одном из районов республики. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»