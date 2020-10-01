Мошенник из Бурятии 11 лет бегал от правоохранителей

Мужчину задержали в Московской области







МВД Бурятии завершило второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», направленный на розыск и задержание лиц, обвиняемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, установление местонахождения лиц, пропавших без вести.

А в городе Сергиев Посад Московской области оперативники из Бурятии совместно с местными коллегами задержали 45-летнего уроженца Улан-Удэ, который находился в розыске с 2009 года за мошенничество на территории республики.











Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате мероприятия полицейскими задержано 39 разыскиваемых подозреваемых и обвиняемых. Установлен один без вести пропавший.За совершение тяжких, особо тяжких преступлений полицейскими задержано 9 разыскиваемых.Так, 16 сентября в поселке Наушки Кяхтинского района участковый задержал 21-летнего военнослужащего, который в феврале этого года самовольно оставил воинскую часть в Приморском крае и был объявлен в федеральный розыск.17 сентября в Приморском крае сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего гражданина, который находился в федеральном розыске за Джидинским районным судом за наркопреступление и кражу. Он скрывался почти 10 лет, с ноября 2010 года, когда в местности «Пашинский остров» недалеко от села Тасархой сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли более 73 килограммов марихуаны. В совершении преступления подозревались четверо граждан, один из которых скрылся от следствия.Фото и видео: МВД Бурятии