В Улан-Удэ разбойники с обрезом напали на квартиру студенток

За три похищенных телефона подельники получили по пять лет колонии





В Улан-Удэ парни с обрезом и в масках напали на квартиру, где студентки отмечали закрытие сессии, однако поживиться ценностями им не удалось - кроме телефонов и тетрадок, у девчонок ничего не было. В итоге за три минуты разбойного нападения несудимые парни получили по пять лет заключения за решеткой.

Отпраздновав 23 февраля, молодые люди продолжили гулять по барам. Спустя день один из них, Хомутов, предложил пьяным дружкам взять «гопом» квартиру, где гуляют студентки. Дескать, от своей девушки он случайно узнал, что три ее подружки сняли на сутки квартиру на Ключевской, где 25 февраля планируют отметить завершение сессии.Вечером этого дня Хомутов собрал пьяных друзей у себя дома, чтобы все детально обсудить. Достал хранившийся у него обрез двуствольного ружья образца 1956 года и медицинские маски, чтобы закрыть лица при нападении. Хомутов сразу предупредил, что девушки знают его в лицо, поэтому он останется следить за обстановкой у дома, а они вдвоем отправятся в квартиру.Хомутов вызвал знакомого, который на машине отвез их к дому, где гуляли девушки. Сам он, как и договаривались, остался на улице, а двое приятелей проникли в подъезд. Там они позвонили в указанную квартиру и на вопрос «кто?» ответили, что «соседи».Девушки к тому времени уже спали, поэтому, испугавшись, не сразу открыли дверь. Как только щелкнул замок, парни ворвались в квартиру. Девчонки сразу же бросились в спальню, где попытались удерживать дверь руками, но безуспешно. Держа в руках обрез, нападавшие потребовали передать им свои телефоны. Одна из подружек не побоялась, схватилась за обрез и попыталась вырвать оружие у разбойника, но справиться с парнем не смогла.Налетчики смели со стола три сотовых телефона и бросились из квартиры. По пути прихватили дамскую сумочку, в которой, как позже оказалось, были всего-то три тетрадки, пропуск в институт и стипендиальная карта.Сбежав по лестнице, парни заскочили в машину и рванули с места. По дороге подельники разделили между собой телефоны, выбросили маски и отправились по домам. Через три дня они уже давали показания в полиции.Подельникам предъявили обвинение по статье «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, с незаконным проникновением в жилище».Два непосредственных участника нападения положительно характеризуются. Обоим по 21 году, ранее никто из них судим не был. Один работал поваром, второй - по найму.- Суд признал их виновными и назначил наказание в виде пяти лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщила помощник прокурора Октябрьского района Улан-Удэ Дарима Мархаева.С третьим подельником заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, дело в отношении него выделено в отдельное производство. Он получил пять лет колонии строгого режима.Имена изменены, совпадения случайны.Фото: «Номер один»