Жителя Бурятии забили шваброй

Несчастный пытался спастись, но не смог







28 сентября в Иволгинском районном суде коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении жителя Улан-Удэ. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, 14 октября 2019 года пьяный подсудимый спровоцировал ссору с потерпевшим, в ходе которой начал избивать его кулаками, ногами и деревянной шваброй. В ходе избиения потерпевший пытался скрыться, однако мужчина догнал его в ограде дома и продолжил избиение. Жертве были нанесены многочисленные телесные повреждения, в том числе закрытая черепно-мозговая травма, в результате которой наступила смерть.Присяжные заседатели признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения. За совершенное преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Окончательное наказание виновному определит суд.Фото: «Номер один»