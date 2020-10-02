В Бурятии из реабилитационного центра сбежали две девушки

Полиция просит помочь в поиске беглянок





В Бурятии полицейские разыскивают воспитанниц Прибайкальского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних: 17-летнюю Евгению Будникову и 15-летнюю Александру Угрюмову. Поздним вечером 27 сентября девушки самовольно покинули территорию социального учреждения.

Приметы Будниковой: европейской внешности, на вид 17-19 лет, худощавого телосложения, рост 171 см, волосы темные длинные, глаза большие карие.





Приметы Угрюмовой: европейской внешности, на вид 16 лет, худощавого телосложения, рост 160 см, волосы светлые длинные.





Была одета: черная толстовка с надписью на английском языке «FRIENDS», брюки черные, тапочки.Была одета: толстовка темного цвета, джинсы синие, тапочки.Последний раз несовершеннолетних видели 30 сентября в Бичурском районе, в селе Малый Куналей.При наличии какой-либо информации о пропавших или их местонахождении МВД Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8 (30144) 51-3-71, 8 (3012) 41-66-45 или 102 (112).