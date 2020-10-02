В Бурятии браконьеры выловили 160 омулей

Злоумышленники задержаны с поличным





В Бурятии сегодня ночью в рамках операции «Путина 2020» правоохранители при патрулировании Селенги в нескольких километрах от села Фофоново задержали трех браконьеров. У них изъяты резиновая лодка, 10-метровая рыболовная сеть кустарного производства и более 160 хвостов омуля.





Как сообщили в Росгвардии Бурятии, злоумышленниками оказались жители Кабанского района и Улан-Удэ. Их доставили в полицию. По факту незаконной добычи водных биоресурсов возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии