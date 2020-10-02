Бдительный житель Бурятии помог полицейским поймать сбежавших девочек

С несовершеннолетними сейчас работают сотрудники ПДН





В Бурятии полицейские нашли двух девочек, сбежавших из Прибайкальского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Напомним, поздним вечером 27 сентября девочки 15 и 17 лет самовольно покинули территорию социального учреждения. По имеющимся данным, подростки могли находиться в Бичурском районе.

Сегодня утром на одной из улиц села Бичура несовершеннолетние были обнаружены местным жителем. Бдительный сельчанин, узнав в них пропавших, информация о розыске которых была размещена в соцсетях и СМИ, сообщил в полицию.«С девочками все в порядке. В настоящее время с ними работают сотрудники ПДН», сообщили в МВД Бурятии и поблагодарили жителя Бичуры за бдительность.Фото: «Номер один»