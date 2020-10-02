В Улан-Удэ отправили в колонию водителя грузовика, сбившего женщину на «зебре»

Спасти мать двоих детей врачам не удалось





Трагедия на Заиграевской трассе произошла 10 марта полдевятого вечера. 32-летняя женщина, выходя из автобуса на остановке «Нижние Тальцы», позвонила мужу, сказала, что возвращается домой. Это был последний телефонный звонок от жены. Через полчаса после этого мужчине набрали дети и сказали, что мама до сих пор не вернулась, он бросился ее искать. Но в трубке ее телефона раздался чужой голос, сообщив, что его супруга пострадала в ДТП и сейчас находится в больнице.

Когда муж примчался к БСМП, ему сказали, что, несмотря на усилия врачей, супруга скончалась. Мужчина был раздавлен. Позже он узнал, что смерть любимой жены наступила от тупой сочетанной травмы головы, груди, живота, таза. Иными словами, ее тело было полностью переломано.62-летний водитель микрогрузовика, сбивший женщину, не сбежал с места аварии, но поначалу даже на суде вину фактически не признавал. Говорил, что да, совершил наезд на потерпевшую, однако уже вне пешеходного перехода, предварительно пропустив по «зебре» двоих человек. Дескать, не заметил погибшую, так как его ослепила встречная машина. Но свидетельница происшествия сообщила, что перейти дорогу вне пешехода здесь просто невозможно: с обеих сторон - ограждения.Еще одна женщина-свидетель, переходившая дорогу следом за погибшей, заявила, что водитель микрогрузовика с дровами сбил женщину прямо на середине «зебры». При этом он не сбавлял скорость, протащив пострадавшую после наезда за переход.По итогу разбирательства следствие пришло к выводу, что водитель при должной внимательности и, следуя правилам дорожного движения, заранее мог увидеть женщину, но этого не сделал. В частности, следственный эксперимент показал, что пешехода с рабочего места водителя хорошо было видно на расстоянии 87,5 метра.Муж погибшей женщины признался суду, что прожил с женой 16 лет и теперь лишился близкого человека, а двое совместных маленьких детей остались без матери. Мужчина заявил, что извинений водителя не принимает, поскольку тот не предпринял попыток примириться с ним и загладить ущерб.Супруг погибшей подал гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 5 млн рублей. Однако суд удовлетворил его лишь частично, обязав водителя выплатить пострадавшей стороне 1,5 млн рублей.Суд учел раскаяние водителя, его положительные характеристики, отсутствие судимостей, возраст, наличие на иждивении супруги, детей и внуков. Но не признал в качестве смягчающих обстоятельств его активное способствование расследованию, потому как «водитель не был правдив в своих показаниях в ходе расследования и изобличен совокупностью других доказательств и показаниями свидетелей».- Суд признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». И назначил ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года, - сообщила старший помощник прокурора Октябрьского района Улан-Удэ Ольга Молчанова.Приговор в законную силу не вступил.Любовь Ульянова «Номер один»Фото: «Номер один»