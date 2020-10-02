По факту срыва отопительного сезона в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело

Чиновников городской мэрии подозревают в халатности





В Улан-Удэ Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами органов местного самоуправления своих служебных обязанностей, повлекшем затягивание сроков подачи горячей воды и отопления в жилые дома юго-западной части города. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).