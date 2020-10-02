По факту срыва отопительного сезона в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело

Чиновников городской мэрии подозревают в халатности
В Улан-Удэ Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами органов местного самоуправления своих служебных обязанностей, повлекшем затягивание сроков подачи горячей воды и отопления в жилые дома юго-западной части города. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, 17 апреля 2020 года между муниципальным учреждением «Улан-Удэстройзаказчик» и ООО «Фортуна» был заключен муниципальный контракт на реконструкцию тепловых сетей от котельной «Юго-Западная». В соответствии с положениями контракта подрядчик должен был в срок до 30 сентября завершить работы по перекладке тепловой сети. Начало отопительного сезона в Улан-Удэ объявлено с 15 сентября, с графиком подключения потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения с 15 по 25 сентября.
«После начала реконструкции тепловых сетей должностные лица администрации Улан-Удэ вследствие недобросовестного отношения к службе не осуществляли надлежащий контроль за ходом выполнения подрядчиком работ, которым в установленные сроки обязательства по муниципальному контракту не выполнены. В связи с этим жители 154 многоквартирных жилых домов, 13 индивидуальных жилых домов, организаций социальной сферы на территории ряда микрорайонов города до настоящего времени лишены услуг горячего водоснабжения и отопления», - рассказали в Следственном комитете.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов надзорных проверок, предоставленных прокурором Октябрьского района. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления, виновных должностных лиц и сбор доказательственной базы.
Напомним, с начала сентября жители сотых кварталов Улан-Удэ сидят без горячей воды, а отопительный сезон у них даже не начиналось. Причина - реконструкция тепловых сетей от котельной Юго-Западная, которую затянул подрядчик – ООО «Фортуна». Причем, негодование многих замерзающих горожан вызвал не столько сам факт отсутствия коммунальных благ, сколько, мягко говоря,неспешный ход ремонта теплосетей.
После стихийного схода жителей, состоявшегося в минувшие выходные, работы на объекте активизировались. На помощь «Фортуне» вышли бригады компаний «Бест Плюс», «СМИТ», «Регионстрой», а также МУП «Водоканал», ТГК-14. Городские власти пообещали, что дома жителей сотых кварталов подключат к 3 октября. Также мэр города Игорь Шутенков поручил применить все возможные штрафные санкции к подрядчику и привлечь куратора объекта от Комитета по строительству к дисциплинарной ответственности.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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