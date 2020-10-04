Жительница Бурятии лишилась телефона из-за своей беспечности

Преступление попало на камеры видеонаблюдения, что помогло полицейским поймать воришку



30 сентября с заявлением о краже в полицию Советского района обратилась 52-летняя местная жительница. Она рассказала правоохранителям, что возле продуктового магазина неизвестный подошел со спины и незаметно похитил из кармана ее куртки сотовый телефон. Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию. Ущерб составил 17 тысяч рублей.



"Сотрудники уголовного розыска по камерам видеонаблюдения установили личность мужчины и вскоре задержали его. 19-летний, не работающий, ранее судимый за кражи молодой человек, проживающий в Иволгинском районе, пояснил, что собирался продать телефон, чтобы выручить за него деньги. Возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Фото: "Номер один"

