В Бурятии из-за перекала трубы дымохода горел дом

Спасатели напоминают жителям республики об элементарных правилах пожарной безопасности



Вечером 3 октября в поселке Николаевский Тарбагатайского района произошел пожар в жилом доме. Ввиду значительного удаления от ближайшей пожарной части от места пожара первой на тушение возгорания прибыла добровольная пожарная команда МО СП «Заводское». На момент ее прибытия горела кровля дома и котельной. В ликвидации пожара были задействованы силы добровольной пожарной охраны и трех пожарных частей (с. Надеино, с. Тарбагатай, г. Улан-Удэ), сообщили в пресс-службе РА ГО и ЧС.



В результате пожара огнем уничтожена кровля дома и котельной полностью на общей площади 99 кв.м., дом закопчен изнутри. Причина пожара предположительно послужил перекал трубы дымохода.



"Нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра! Расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции не должно быть меньше 50 см – при установке отопительной печи необходимо выполнить это требование пожарной безопасности! При обнаружении пожара сообщите об этом по телефонам "101" или "112", - сообщили в ведомстве.



Отметим, это не единственное возгорание, произошедшее в Бурятии накануне. Так, в селе Большая Речка Кабанского района произошел пожар в квартире 3-х квартирного жилого дома. В результате пожара в жилом помещении сгорела потолочная плитка, 2 дивана, телевизор. Предположительной причиной пожара послужило короткое замыкание в результате аварийного режима работы электрооборудования.



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