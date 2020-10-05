В Бурятии с осужденного лесничего взыскали сумму взяток

Он брал их с местных предпринимателей за помощь и покровительство



Прокуратура Бурятии подала иск в суд к бывшему участковому лесничему Еравнинского лесничества с требованием взыскать с него сумму полученных взяток.

Напомним, 37-летний лесничий с июня по сентябрь 2019 года за попустительство по службе и общее покровительство получал от местных предпринимателей, занимающихся лесозаготовкой, взятки в размере от 15 до 30 тысяч рублей. От двух бизнесменов он получил незаконное вознаграждение за беспрепятственный пропуск их грузовиков с древесиной, перевозимой без соответствующих документов. От одного предпринимателя получил взятку, обещая ускорить процесс отвода и таксации лесосек. Еще одну взятку он получил от предпринимателя, обратившегося с вопросом о возвращении ранее задержанного грузового автомобиля с древесиной, предлагая помощь и покровительство.



Суд



Как сообщили в прокуратуре Бурятии в результате совершения коррупционных преступлений бывшим участковым лесничим незаконно получено 95 000 рублей, за взысканием которых надзорное ведомство и обратилось в суд. Суд иск прокурора удовлетворил, постановив взыскать со взяточника полученные незаконным путем деньги.



Фото: «Номер один» Напомним, 37-летний лесничий с июня по сентябрь 2019 года за попустительство по службе и общее покровительство получал от местных предпринимателей, занимающихся лесозаготовкой, взятки в размере от 15 до 30 тысяч рублей. От двух бизнесменов он получил незаконное вознаграждение за беспрепятственный пропуск их грузовиков с древесиной, перевозимой без соответствующих документов. От одного предпринимателя получил взятку, обещая ускорить процесс отвода и таксации лесосек. Еще одну взятку он получил от предпринимателя, обратившегося с вопросом о возвращении ранее задержанного грузового автомобиля с древесиной, предлагая помощь и покровительство.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 150 тысяч рублей и лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на три года.Как сообщили в прокуратуре Бурятии в результате совершения коррупционных преступлений бывшим участковым лесничим незаконно получено 95 000 рублей, за взысканием которых надзорное ведомство и обратилось в суд. Суд иск прокурора удовлетворил, постановив взыскать со взяточника полученные незаконным путем деньги.Фото: «Номер один»