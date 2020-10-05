В Бурятии насмерть сбили двух пешеходов

Личность одного из них не установлена





За минувшие выходные в Бурятии произошло два смертельных наезда на пешеходов, сообщили в республиканском ГИБДД.

Так в субботу вечером в селе Хоринск 35-летний водитель автомобиля «Хонда Одиссей» вне зоны пешеходного перехода сбил 60-летнего мужчину. Пешеход от полученных травм скончался на месте.Вечером в воскресенье 29-летний водитель автомобиля «Фиат Дукато», следуя со стороны Сотниково в направлении Ошурково, вне пешеходного перехода насмерть сбил мужчину. Его личность пока не установлена. Как сообщили в ГИБДД, это мужчина европейской внешности, на вид ему 30-35 лет.Фото: ГИБДД Бурятии