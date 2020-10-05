В Бурятии заблудившуюся в лесу пенсионерку спасли спички

Женщина смогла развести костер и не замерзла





3 октября вблизи населенного пункта Челутай в Заиграевском районе пропала 71-летняя женщина. Она ушла в лес для сбора дикоросов, но в назначенное время не вернулась домой.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на ее поиски отправились четыре спасателя Бурятской республиканской поисково-спасательной службы семь добровольцев, в том числе волонтеры организации «Лиза Алерт».Утром 4 октября женщина вышла на дорогу в горах в местности Билюты Заиграевского района, где ее встретили родственники, участвующие в поиске. У пенсионерки с собой были спички, и она развела костер, который не дал ей замерзнуть октябрьской ночью.Фото: pixabay.com