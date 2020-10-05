В Улан-Удэ на пожаре погибла женщина

Ее тело огнеборцы обнаружили в подвале дома





4 октября около пяти часов вечера на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Гагарина в Улан-Удэ.

К моменту прибытия первого подразделения пожарных из подвала дома шел густой дым. Огонь был полностью ликвидирован на площади 3 квадратных метра спустя несколько минут. Всего к тушению привлекалось 12 человек и 5 единиц техники.В ходе осмотра подвала звено газодымозащитной службы обнаружило тело женщины. Причина пожара, обстоятельства смерти и личность погибшей сейчас устанавливаются, сообщили в МЧС Бурятии.Фото: МЧС Бурятии