В Бурятии жестокий убийца пожилой предпринимательницы проведет в колонии 21 год

Присяжные единогласно признали его виновными





Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении 22-летнего жителя Северо-Байкальского района, обвиняемого в убийстве местной предпринимательницы, разбое и умышленном уничтожении чужого имущества. Ранее вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимый был единодушно признан виновным и не заслуживающим снисхождения

Напомним, молодой человек для хищения денег, которые планировал направить брату, отбывавшему наказание в исправительном учреждении, решил совершить разбойное нападение на хозяйку магазина в поселке Новый Уоян Северо-Байкальского района. Вечером 19 июля прошлого года он пришел в магазин, когда 73-летняя предпринимательница осталась там одна. Дождавшись, когда женщина повернется к нему спиной, злоумышленник взял с прилавка стеклянную банку с компотом, приблизился и с силой нанес ею удар по затылку своей жертвы. Потерпевшая упала и потеряла сознание.Молодой человек запер двери помещения, обыскал его и похитил из сумки потерпевшей и из кассы 88 тысяч рублей. Затем он добил женщину стеклянными бутылками с прилавка, которые с силой метал в голову жертвы с близкого расстояния, и несколькими ударами ножа. В конце злоумышленник поджег магазин и скрылся с места происшествия, но вскоре был изобличен следствием и задержан.На основании вердикта присяжных суд приговорил мужчину к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок полтора года.Фото: «Номер один»