В Улан-Удэ девочка сбежала из дома после ссоры с отчимом

Школьницу удалось найти благодаря неравнодушным прохожим





Вечером 5 октября в правоохранительные органы Улан-Удэ обратилась женщина с заявлением о пропаже своей 15-летней дочери. Девочка поругалась с гражданским мужем матери, после чего ушла из дома и не вернулась.

На поиски несовершеннолетней ориентировали наряды полиции и Росгвардии Бурятии. Ночью в полицию поступил звонок о том, что на торговой площадке «Тумэр Морин» находится девушка, которая не может вернуться домой. На место незамедлительно выехали росгвардейцы, которые и нашли потерявшуюся девочку.Как выяснилось, звонок поступил от неравнодушных прохожих. Они узнали, что подросток попал в трудную ситуацию и не может позвонить родителям и вернуться домой.Школьницу доставили в полицию, после чего передали матери, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии