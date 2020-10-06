В Улан-Удэ пропала молодая женщина

Она ушла из дома 27 сентября и не вернулась





В Улан-Удэ полицейские разыскивают 27-летнюю Анастасию Курбатову, которая 27 сентября ушла по делам из дома на улице Невского и до настоящего времени не вернулась. Последний раз гражданку видели на улице Ключевской. Является уроженкой поселка Новоильинск Заиграевского района.

Приметы: европейской внешности, рост около 160 см, на вид около 25-27 лет, худощавого телосложения, волосы рыжие.





Была одета: кофта и спортивные штаны серого цвета, кроссовки розовые.При наличии какой-либо информации о пропавшей или ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8 (924) 555-97-55, 8 (9025) 32-89-58, 8 (964) 406-96-02, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).