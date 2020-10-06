В Бурятии в очередной раз загорелся мусорный полигон в Нижнем Саянтуе

Когда его потушат пока не известно



6 октября в пожарную охрану поступило сообщение о загорании на полигоне твердых бытовых отходов в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Возгорание тушат огнеборцы, добровольная пожарная команда сельского поселения «Нижнесаянтуйское» и работники Комбината по благоустройству Улан-Удэ.

«Прогноза на ликвидацию пожара пока нет. Причиной пожара могло послужить самовозгорание предметов и материалов, находящихся на полигоне», сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Напомним, возгорания на этом полигоне происходят регулярно. Последний пожар там



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС «Прогноза на ликвидацию пожара пока нет. Причиной пожара могло послужить самовозгорание предметов и материалов, находящихся на полигоне», сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Напомним, возгорания на этом полигоне происходят регулярно. Последний пожар там возник в конце августа . Его удалось потушить спустя несколько дней.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС